La figura di Chester Bennington ha segnato un’intera generazione e la sua scomparsa ha scosso le coscienze di molti, soprattutto di coloro che sono cresciuti con la musica dei Linkin Park. Per questo i fan di tutto il mondo si sono riuniti per onorare la memoria del cantante. Italia compresa, dove Francesca Marciano e Stefano Amodio hanno creato il memoriale One More Light su Facebook, che in breve si è trasformato da tributo a vero e proprio evento con 2500 partecipanti in meno di due settimane e più di 8000 interessati, senza la minima pubblicità.

Sono stati quindi fissati una data e un luogo, il 23 settembre 2017 a Milano, durante la quale si svolgerà l’evento che vedrà coinvolti non solo fan, ma anche musicisti da tutto il Paese compresi i Living Theory, la cover band ufficiale dei Linkin Park in Europa e il Fan Club Ufficiale Linkin Park Italia. L’ingresso sarà aperto a tutti e completamente gratuito, con la possibilità di contribuire a una campagna di crowdfunding su Musicraiser realizzata per coprire le spese del memoriale, che includono l’affitto della sala, il service, la sicurezza, il servizio di pronto soccorso e le attrezzature video, per un totale di 12.000 euro.

Le donazioni dei fan verranno ricompensate con pass, t-shirt e ricordi tangibili della manifestazione, e una volta superato il tetto dei 12.000 euro, il surplus sarà devoluto in beneficenza a una o due ONLUS (a seconda dell’ammontare) da sempre attive nella prevenzione del suicidio, Telefonoamico e Associazione Amico Charly.

