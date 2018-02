Chi è Alice Caioli, in gara a Sanremo 2018 nelle nuove proposte

C’è una piccola realtà siciliana dove vive un sogno, fatto di passione e tanta strada percorsa. 5500 anime o poco più, in provincia di Messina. Tra quelle, ad Acquedolci, c’è anche Alice Caioli che di avventure ne ha vissute eccome. Dal 2010, anno io cui è arrivata sul palco di “Io canto” a oggi, tra le Nuove Proposte del Festival. Nel mezzo, un’esperienza decisamente positiva a X Factor e tanta voglia di affermarsi.

22 anni, una storia da raccontare e la necessità di urlare al mondo ciò che si vive dentro. “Specchi rotti” è una ballad fortemente melodica, dove a rubare la scena è il timbro deciso della messinese e le sue doti canore. Il brano è fortemente autobiografico e, come si evince dal titolo, concentra l’attenzione su un unico grande tema. La riflessione è su un rapporto snaturato, privo di ogni legame: quello con il proprio papà.

È autrice delle sue canzoni, e anche in questo caso Alice mette nelle mani dell’ascoltatore la possibilità di disegnare il proprio quadro. Dal brano viene fuori una vera e propria fotografia della realtà frammentata in due diversi pezzi. Uno relativo alla volontà di interezza, di perfetta solidità che corrisponde al bisogno di sentirsi uniti nell’animo. L’altro, invece, che mette per iscritto la realtà, non sempre infrangibile ma troppe volte spezzata nei suoi punti cardine.

Alice Caioli arriva tra le Nuove Proposte con il brano più autobiografico della sua categoria: ricco di significato e con un testo non da poco. L’unico punto a suo sfavore potrebbe essere rappresentato dalla qualità e soprattutto dalla tonalità di voce che, purtroppo per la giovanissima siciliana, non aggiungono nulla a quanto abbiamo già ascoltato nella nostra musica. Ciò che resta del brano è la sua potenza intrinseca che fa leva sui sentimenti più remoti e che scuote un incrocio di anime. Quella della protagonista e, di conseguenza, tutte le pagine di vita di chi ascolta.

