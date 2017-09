Siamo in debito con Federica Abbate, forse senza saperlo

Ha deciso di gettare la maschera. Di cambiarsi d’abito e presentarsi davanti al suo pubblico. Quello che l’ha ascoltata, ha imparato a memoria i suoi testi e ne ha urlato a squarciagola le parole. Già, quello che aveva le sue perle tra le mani, ma senza saperlo. Ora però Federica Abbate abbraccia una nuova sfida, quella da cantante. In un mondo che le appartiene già da tempo.

È tra le songwriter più influenti e importanti del nostro panorama musicale. Classe 1991, milanese: ha lasciato temporaneamente la sua dimensione per dedicarsi al canto. E dalla sua forza di volontà ne è uscito “Fiori sui balconi”, il singolo superpop con qualche sfumatura di hiphop, che ritagliano perfettamente tutto ciò che per lei è musica.

La passione per la scrittura è diventata una costante nella sua vita quando, nel 2013, ha ottenuto un contratto come autrice per Universal Music Publishing grazie al contest “Genova per Voi”. Poi è nata la collaborazione con Cheope (ovvero Alfredo Rapetti, figlio di Mogol), con il quale ha realizzato testi per – tra gli altri – Arisa ed Alessandra Amoroso. C’è il suo zampino in brani come “Roma-Bangkok” di Giusy Ferreri e Baby K, o soprattutto con “In radio”, il singolo di Marracash al quale la Abbate ha prestato anche la voce.

Un rapporto più che duraturo quindi con la nostra musica, anche se non ce ne siamo mai accorti o quasi. Abituati al volto del nostro cantante preferito, pensiamo che tutto ciò che ascoltiamo sia frutto del suo lavoro: melodia e lyrics. E invece no, perché con Federica Abbate abbiamo finalmente capito che ci sono persone che ci conoscono più di quanto immaginiamo, anche più di noi stessi. Ma noi non le percepiamo, anche se mettono in versi quello che noi proviamo con i sentimenti.

È che diamo poca importanza a chi scrive, convinti che sia tutto frutto di una voce. Ma che in realtà c’è tutto un mondo intorno, quello dei songwriter. E allora benvenuta Federica: ora puoi prenderti i tuoi complimenti, perché in molti hanno un debito con te.

Comments

comments