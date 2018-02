Chi è Giulia Casieri, in gara a Sanremo 2018 nelle nuove proposte

Emotività, voglia di emergere. Necessità di esprimersi, sentimenti da raccontare. C’è tutto questo nella musica e nello stile di Giulia Casieri, in gara tra le Nuove Proposte del prossimo Festival di Sanremo. La sua “Come stai” è un brano che danza sul ritmo scandito e impresso dalla giovanissima artista, giocando con il battito in crescendo delle note e con un testo per nulla svuotato di sentimenti.

La ragazza classe 1995 è una cantautrice e arriva da Monza. Ha la musica nel sangue, come tutti i grandi di questo mondo, e cresce a stretto contatto con accordi e note. Si appassiona al canto già da ragazzina e a soli tredici anni decide di “iniziare a fare sul serio”, scegliendo così di coltivare il proprio talento artistico. Nel suo passato emerge un disco autoprodotto di cover internazionali ma soprattutto tanta gavetta. E oggi, dai club e dai palchi minori della nostra penisola la ritroviamo lì, all’Ariston, dove la musica ha un sapore diverso. Dove anche saper gestire l’emozione rappresenta una prova da dover superare.

Il brano in gara tra i giovani del Festival è in bilico tra il pop italiano e l’hip hop, e per maturare dubbi e incertezze sul genere di appartenenza del pezzo basta ascoltarne i primi secondi. È la stessa Giulia a dichiarare che il suo singolo “è nato quasi per gioco”, e infatti è proprio il tono leggero e quasi scanzonato che cattura al primo ascolto. Il ritmo che oscilla tra accelerazioni improvvise e cori di sottofondo poi sarà il punto di forza della sua performance che non uscirà dalla nostra testa così facilmente.

Emozioni profonde e soprattutto vere, in tre minuti di brano sul palco più importante d’Italia. Giulia Casieri si presenta così al grande pubblico, con tanta sensibilità e passione da voler mettere in musica. E una discreta capacità nel rendere tutto così piacevole da ascoltare.

