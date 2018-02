Chi è Leonardo Monteiro, in gara a Sanremo 2018 nelle nuove proposte

Tempo di nuovi debutti per Leonardo Monteiro, dalla danza al canto . Ha scelto di cogliere al volo l’occasione, come dieci anni fa. Con la stessa voglia e soprattutto la volontà di ritagliarsi un posto importante. Da Amici all’Ariston con lo stesso abito, quello della passione.

C’è del talento nella concezione più semplice di artista, capace di catturare attenzione e palcoscenico con la sua forza. E ora il grande pubblico si prepara ad accogliere il Leonardo cantante, con il suo brano intimo e di sicuro attuale per quanti lo ascolteranno. Perché “Bianca” racconta di una storia finita , causa tradimento, ma si sofferma con dolcezza e leggiadria su un sentimento che, pur essendo stato violato, fatica a dissolversi. C’è l’amore nella sua forma più vera , che resiste contro ogni cosa e c’è soprattutto la speranza di una stagione che ritorna.

Nella sua gavetta c’è un’esperienza importante negli Stati Uniti , dove ha studiato danza classica, neoclassica e moderna. Ma nella sua indole c’è la musica . Quella che fa da sfondo alla passione che ne disegna i passi. Ma soprattutto, quella da modellare a proprio piacimento, per creare l’armonia perfetta. Studia pianoforte dall’età di sette anni, e all’età di ventitré entra nel coro Monday Gospel al Forum di Assago come solista .

Chi vive di spettacolo e coltiva il sogno di entrarne a far parte dalla porta principale, difficilmente abbandona la sua strada. E lo sa bene Leonardo Monteiro , in gara al prossimo Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte con il brano “Bianca”.

