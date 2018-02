Chi è Mirkoeilcane, in gara a Sanremo 2018 nelle nuove proposte

È la canzone più intima, dura e cruda delle Nuove Proposte. È il brano che ha commosso in molti, che ha fotografato una realtà solo apparentemente lontana, ma che ci riguarda invece da vicino. “Stiamo tutti bene” sono gli occhi innocenti del nostro mondo e del futuro, affidato a una barca che naviga nella speranza.



Mirkoeilcane è lo pseudonimo di Mirko Mancini, cantautore romano classe 1986. Alle spalle ha una breve carriera già ricca di riconoscimenti, nonostante sia entrato “nel mondo dei grandi” da pochissimi mesi. È del 2016 infatti il suo primo disco, intitolato come il suo nome d’arte. Musicista, è stato chitarrista e autore di numerose canzoni, prima di abbracciare il cantautorato con risultati importanti. Premio Bindi, Premio Incanto, miglior cover al Premio Musica Controcorrente e album in top 50 per il Premio Tenco. Tutto due anni fa, all’uscita del suo album.

Lo vedremo protagonista da vicino, sul palco dell’Ariston. Sarà tra le Nuove Proposte del 2018 ma, dopo aver stupito tutti nella serata di “Sarà Sanremo” è ormai pronto a raggiungere anche il grande pubblico.

La sua “Stiamo tutti bene” è un’istantanea, una storia, una realtà. Il tutto racchiuso in poco più di tre minuti. Una strofa unica, con pause brevi solo per riprendere fiato. Il protagonista è Mario, e ha sette anni e mezzo. Ama il calcio, le canzoni allegre e nutre un bene smisurato per la sua mamma. Il suo papà ha già salutato tutti per il lungo viaggio, e ora anche loro due potranno raggiungerlo. Lui vorrebbe continuare a giocare, ma è il momento di partire. Il barcone, le onde, le urla degli altri duecento. La fame che si fa sentire, gli occhi chiusi della mamma e la paura di non farcela. Queste e tante altre le tappe del racconto.

Uno scatto che racconta timori e crudeltà di chi, aggrappato a una speranza, attraversa il Mediterraneo salutando l’Africa. Una diapositiva che arriva sul palco dell’Ariston, nel momento in cui forse ne avevamo più bisogno. Grazie, Mirko.

Comments

comments