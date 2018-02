Chi è Mudimbi, in gara a Sanremo 2018 nelle nuove proposte

Non è la prima volta che ascoltiamo rap dal palco dell’Ariston. Ma così schietto, sincero e senza troppe maschere, probabilmente, non lo avevamo mai visto. Michel Mudimbi, da San Benedetto del Tronto, fa musica per divertirsi e divertire. Ama questo genere e ha deciso di abbracciarlo ormai qualche anno fa. Lunga la gavetta, sì. Pause e passi falsi prima di trovare il mix giusto. Lontano dal gangsta rap, tra i precursori dell’hip hop con il sorriso stampato sulle labbra.

Il disco d’esordio porta il suo cognome, “Mudimbi” appunto. È anomalo, come il suo rapporto con la musica. Nessuna ostentazione, nessuna volontà di apparire. Artista che vuole divertire, a tutto tondo, i bambini ma soprattutto gli adulti, con l’incoscienza che si vive solo da ragazzini. Incoscienza, appunto. Quella del suo primo disco, per tutti ma con i dovuti limiti. Perché non mancano i brani duri e puri. Tante atipicità di un artista che mira al divertimento. Nel suo primo disco c’è tutto questo, anomalie comprese, mentre sul palco di Sanremo siamo sicuri che punterà alla spensieratezza. Sua, ma in primis del pubblico.

All’Ariston si presenta con “Il Mago”, canzone scritta per essere canticchiata, per seguirne ritmo e fluidità tra aumenti di battito e cambi di tono. Inizia fischiettando per poi articolarsi tra parodie e rime trascinate. Dalla serenità delle prime note al senso vero e proprio, che possiamo scoprire solo a fine brano. Una riflessione notevole sulla vita, tra le impressioni dell’altro e la propria esperienza, con difficoltà e parole sante da tenere dentro di sé.

Dopo la vittoria di Rocco Hunt nel 2014 che ha spianato la strada all’hip hop all’interno del Festival young, Mudimbi presenta un brano simil rap che vuole conquistare il pubblico per la sua letizia. La stessa che ritroviamo nella sua musica, la quale prova a celare i pensieri più duri del nostro oggi. O almeno, renderli più dolci.

