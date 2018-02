Chi è Ultimo, in gara a Sanremo 2018 nelle nuove proposte

C’è un’influenza hip hop mascherata, anzi malcelata. Atteggiamenti, espressioni e testi fanno pensare al cantautorato giovane che avanza, ma nelle vene di Ultimo scorre del sangue pop. Classe 1996, Nicolò Moriconi arriva da Roma e con la musica ci convive da quando è nato. I primi testi arrivano a quattordici anni: nascono impegnati e si evolvono, appunto, in rime ancora acerbe. Studia pianoforte da otto anni e oggi, poco più che ventenne, dimostra una discreta padronanza di questo mondo che è sempre più la sua unica scelta di vita.

Voce profonda e quasi strisciata. Le rime, come detto, possono sembrare acerbe, ma da un giovanissimo non possiamo aspettarci parole e performance da artista navigato. Per l’età e soprattutto il talento che dimostra, dobbiamo senza dubbio accontentarci. Per atteggiamenti sul palco ed esigenze da dover esprimere, sembra invece un performer già affermato. La strada è lunga, ma i presupposti per fare bene ci sono tutti.

Il suo album d’esordio lo abbiamo ascoltato lo scorso settembre. “Pianeti” raccoglie esperienze vissute in prima persona e quelle immaginate a occhi chiusi. Un rapporto tra realtà e fantasia che strizza l’occhio all’evasione, che gioca con il titolo appunto e che in un certo senso è approccio tipico al mondo hip hop. C’è soprattutto la necessità di raccontare qualcosa. Ansie, tormenti, riscatti mancati: da “Mille universi” a “Racconterò di te”, c’è l’Ultimo più puro, che oggi si mette in gioco sul palco dell’Ariston.

“Il ballo delle incertezze” racconta ciò che è stato. Il ricordo che si fa immagine, un senso ormai perso e quell’esigenza di volare, di evadere. Dalla consapevolezza della prima parte del brano alla rabbia urlata e ritmata della seconda metà di pezzo, dove anche la melodia occupa uno spazio fondamentale nello scacchiere di Ultimo. Non ci sono scelte ragionate, né schemi prefissati: solo il bisogno di raccontarsi.

Il futuro del nostro cantautorato, rivestito e riarrangiato a tinte hip hop, passa anche da qui.

