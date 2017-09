Arriverà nelle sale domani, 28 settembre 2017, “Chi m’ha visto” il nuovo film con Pierfrancesco Favino e Giuseppe Fiorello per la regia di Alessandro Prodi.

“Chi m’ha visto” racconta la storia rocambolesca, comica e grottesca di Martino Piccione (Giuseppe Fiorello), un chitarrista che collabora con i più grandi artisti della musica leggera italiana, solo che nessuno se n’è accorto, perché lui è quello che sul palco sta dietro e i riflettori sono tutti puntati sul cantante famoso. D’altra parte il mondo dello spettacolo è così: non conta quanto vali, conta quanto appari. E tutte le volte che Martino ritorna a casa nel suo paesino in Puglia, deve subire le ironie dei suoi concittadini che lo sfottono per la sua ossessione di diventare un musicista famoso. E allora, con l’aiuto del suo migliore amico Peppino (Pierfrancesco Favino), un “cowboy di paese” con pochi grilli per la testa, decide di mettere in atto un piano strampalato pur di attirare l’attenzione su di sé, e organizza la propria sparizione. Ma questo gesto estremo porterà a conseguenze davvero inaspettate.

Ambientata nella Puglia dei nostri giorni e ispirata ad una storia vera, la pellicola riflette all’interno di un contesto allegro e spensierato l’amara realtà in cui viviamo: spesso in nome di una esagerata ed effimera apparenza, dimentichiamo la sostanza delle cose. Il film vede protagonisti anche Mariela Garriga, Dino Abbrescia e la partecipazione di Sabrina Impacciatore.

“Chi m’ha visto” è una commedia piacevole, dalla durata di 105 minuti, capace di far riflettere e strappare sorrisi. Favino e Fiorello, per la prima volta insieme, sono apparsi in perfetta sintonia.

Comments

comments