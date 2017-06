Il Chiostro d’Estate, tutti i concerti della rassegna milanese al via il 9 giugno

Torna “Il Chiostro d’Estate – Musica in un luogo d’incanto”. Ospitata da Chiostro Bistrot nell’incantevole cornice del Chiostro del Museo Diocesano, la rassegna, organizzata sotto la direzione artistica di Francesco Lucianò del Cicco Simonetta, partirà venerdì 9 giugno 2017 con una seconda edizione ricchissima di concerti dedicati al mondo della musica indipendente italiana.

Ad aprire le danze, questo fine settimana, saranno lo spettacolo Dellera vs De Rubertis e la preview del “A Night Like Thies Festival” di Chiaverano (TO) con i Dumbo Gets Mad. Si continuerà poi da fine giugno con Margherita Vicario, The Winstons di Gabrielli, Dell’Era e Gitto, Chiara Dello Iacovo, Wrongonyou, Les Enfants e Lucio Corsi.

Un’altra preview segnerà il giro di boa del festival, quella del Disorder di Eboli (SA), affidata a MAKAI. E poi ancora Amycanbe, Colombre, la Rappresentante di Lista e tanti altri, via via fino al 23 settembre.

Programma 2017:

Venerdì 9 giugno – Dellera vs De Rubertis – Opening Act Milo Scaglioni;

Sabato 10 giugno – Dumbo Gets Mad (Preview A NIGHT LIKE THIS festival);

Venerdì 23 giugno – Margherita Vicario;

Sabato 24 giugno – TBA;

Sabato 1 luglio – Andrea Laszlo De Simone;

Venerdì 7 luglio – The Winstons;

Sabato 8 luglio – Chiara Dello Iacovo;

Venerdì 14 luglio – Wrongonyou;

Sabato 15 luglio – Les Enfants;

Venerdì 21 luglio – Lucio Corsi;

Sabato 22 luglio – MAKAI + [TBA] (Preview Disorder);

Venerdì 28 luglio – TBA;

Sabato 29 luglio – Amycanbe;

Venerdì 25 agosto – Colombre;

Sabato 26 agosto – Dizzyride;

Sabato 2 settembre – TBA;

Venerdì 8 settembre – la Rappresentante di Lista;

Sabato 9 settembre – Pashmak – پشمک;

Sabato 16 settembre – Berg + Pieralberto Valli;

Venerdì 22 settembe – TBA;

Sabato 23 settembre – TBA.

Ingresso a tutti i concerti: 10 euro concerto+drink / 20 euro concerto+cena+drink.

Info e prenotazioni su Il Chiostro D’Estate.

