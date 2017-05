Chris Cornell è morto, addio al cantante di Soundgarden e Audioslave

Chris Cornell è morto. Qui a Music Attitude siamo a lutto per la scomparsa del cantante di Soundgarden e Audioslave, deceduto improvvisamente mercoledì sera a Detroit, all’età di 52 anni. Ad annunciarlo il portavoce del cantante, Brian Bumbery, che ha diramato un comunicato alle agenzie principali.

BREAKING: Representative: Rocker Chris Cornell has died at age 52 in Detroit. — The Associated Press (@AP) 18 maggio 2017

La famiglia del cantante ha fatto sapere tramite il portavoce che non rilascerà ulteriori dichiarazioni e ha chiesto rispetto per il dolore che sta provando per la scomparsa improvvisa.

Chris Cornell ha fatto la storia della musica rock e davvero non esageriamo con le iperboli sull’onda della commozione: quello che ha realizzato in trent’anni di carriera è un dato concreto. Ha preso parte ad uno dei più grandi movimenti musicali di fine millennio: il grunge di Seattle non sarebbe stato lo stesso senza di lui, ne ha caratterizzato umori e melodie grazie ad una voce riconoscibile, roca e potente in ogni sua sfumatura.

Con i Temple Of The Dog, supergruppo creato con altri musicisti dei Pearl Jam e dei Soundgarden, ha realizzato uno dei dischi più importanti del grung. Ha contribuito anche alla fine del movimento grunge con lo scioglimento dei Soundgarden, ma non si è mai arreso ai ricordi: in carriera solista ha mostrato le sue doti di songwriter grazie ad alcuni album ben riusciti (uno su tutti l’esordio, “Euphoria Morning”, datato 1999), ma ha saputo anche imparare dalle sbandate dei suoi limiti.

Chris Cornell dato vita ad uno dei più bei crossover dei primi anni Duemila sposando il progetto Audioslave con i musicisti dei Rage Against The Machine, ma aveva comunque preferito continuare da solista portando i suoi tour in giro per il mondo. Nel 2016 si è esibito in Italia in alcune date memorabili: resteranno il rimpianto incredibile di chi, come la sottoscritta, aveva sempre pensato “lo vedo la prossima volta”.

Non ci sarà la prossima volta, per Chris Cornell. E questo è lo shock che oggi ci impedisce di ascoltare qualunque canzone che non sia stata cantata da lui.

