Chuck Berry, muore a 90 anni la leggenda del rock and roll

Chuck Berry è morto a 90 anni. Il musicista, che ha contribuito con leggendari riff come quello di “Johnny B.Goode” alla nascita e allo sviluppo del rock and roll, è deceduto a seguito di un’emergenza di salute avvenuta nella giornata. Berry è stato dichiarato deceduto dopo il fallimento delle procedure salvavita attuate dal personale medico accorso nella sua abitazione. La notizia è stata confermata via Facebook dal St. Charles County Police Department di St.Louis, città del Missouri. Non sono state rese note al momento in maniera più dettagliata le cause del suo decesso.

L’influenza di Chuck Berry nella musica contemporanea è stata tangibile: citato da molti chitarristi come una delle loro principali influenze, il suo talento fu così geniale da intuire con largo anticipo quanto avrebbero voluto sentire negli anni successivi. Un mix tra blues e riff catchy che hanno contribuito a creare un genere che non avrebbe mai vissuto negli anni successivi momenti di crisi. Un musicista noto anche per la leggendaria Duck Walk, diventata negli anni suo marchio di fabbrica, e per il suo impegno politico, volto a vedere in chiave satirica in alcuni suoi pezzi alcune delle storture della sua terra natia. il cui impegno politico, volto a vedere in chiave satirica alcune delle opportunità offerte dagli Stati Uniti.

