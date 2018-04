Ciociaria Open Air 2018, il programma dei concerti

Ciociaria Open Air è anche un appuntamento teso alla valorizzazione e riqualificazione dell’area perimetrata come Sito di Interesse Nazionale lungo gli argini del fiume Sacco. L’evento si propone di ospitare una serie di attività informative, formative e culturali, ponendosi come aggregatore di nuove idee, opportunità e progettualità volte al rilancio ambientale, agricolo, economico e sociale dell’intera Valle.

Si svolgerà dal 9 giugno al 28 luglio a Ceccano, in provincia di Frosinone, la prima edizione di Ciociaria Open Air , un nuovo festival che per due mesi ospiterà realtà nazionali e internazionali della musica contemporanea. Tra primi nomi confermati ci sono Frah Quintale, Alborosie, Nitro, Cosmo e i Negrita , ma il cartellone è destinato ad affollarsi di altri annunci nei prossimi giorni.

