Il circolo Ohibò di Milano chiude i battenti

Da tempo in Area Covid-19 abbiamo cercato di raccontare da vari punti di vista come il virus stesse contagiando anche la musica, mietendo vittime. Tra queste il triste annuncio del 10 giugno scorso dato dal Circolo Ohibò di Milano, che si trova costretto a chiudere le porte a chi le porte le ha sempre aperte.

In tutta Italia, soprattutto negli ultimi giorni, le maestranze artistiche hanno deciso di scendere in piazza e manifestare per dare un segno concreto di come l’Italia stia perdendo ciò che l’ha resa grande: la cultura. Oltre il dispiacere personale e mostrare la nostra solidarietà a Simone Costello e tutti gli amici dell’Ohibò che ci hanno accompagnato in questi anni, speriamo che tornino presto e che non si debba essere costretti a rinunciare ad altri locali che contribuiscono ogni giorno a mantenere viva la musica, quella bella, quella dal vivo.

Cover story: Pagina Facebook Ufficiale Circolo Ohibò

Comments

comments