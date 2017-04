Clarence Clemons, in arrivo un documentario sul Big Man della E Street Band

Al momento della improvvisa dipartita, a giugno 2011, Clarence Clemons stava lavorando a un progetto: “Who Do I Think I Am” (“Chi mi credo di essere“), un documentario sulla propria vita. Il sassofonista della E Street Band di Bruce Springsteen non ha mai avuto modo di completare il film, ma in questi giorni sono arrivate nuove informazioni sull’andamento dei lavori: Nick Mead e Joe Amodei, della Virgil Films, ci stanno lavorando, e prossimamente ne sapremo di più. Non è disponibile, al momento, alcuna data di rilascio della pellicola.

Il documentario segue Clemons nel suo viaggio spirituale alla ricerca di se stesso: un viaggio dell’anima ma anche del corpo, tra la Cina e San Francisco. La pellicola include svariate interviste con personaggi interessanti, a partire dal nipote Jake Clemons, ora impegnato a portare avanti l’onorata tradizione nella E Street Band, per arrivare a Joe Walsh, chitarrista degli Eagles, Nils Lofgren, chitarrista della ESB, e l’ex Presidente (nonché sassofonista) Bill Clinton.

Sulla pagina IMDB del documentario, datata 2011, è presente un primo trailer:

