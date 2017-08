In base a quanto riportato dall’inserto Economia del Corriere, gli artisti che hanno incassato di più nel 2017 in Italia con i loro concerti e relativi tour sono Tiziano Ferro e Ligabue. Presenti in questa top ten cumulativa del botteghino anche J-Ax & Fedez, mentre clamorosi sono i risultati ottenuti da band e cantanti che hanno realizzato degli eventi unici: Vasco (220.000 spettatori a Modena Park) e Guns N’ Roses (83mila a Imola) sono stati protagonisti degli eventi dell’anno (in attesa degli Stones a Lucca), mentre hanno fatto faville anche le doppie (o triple) date di U2, Coldplay e Depeche Mode.

La classifica degli incassi registrati nel 2017

Tiziano Ferro – 24.667.500 €

Ligabue – 24.437.500 €

Vasco – 13.800.000 €

U2 – 12.650.000 €

Depeche Mode – 9.315.000 €

Renato Zero – 9.200.000 €

Coldplay – 8.855.000 €

Green Day – 8.222.500 €

Guns N’ Roses – 7.820.000 €

J-Ax & Fedez – 6.440.000 €

