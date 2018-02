Festival di Sanremo 2018, la classifica finale

1. Ermal Meta e Fabrizio Moro – “Non mi avete fatto niente” 2. Lo Stato Sociale – “Una vita in vacanza 3. Annalisa – “Il mondo prima di te” 4. Ron – “Almeno pensami” 5. Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico – “Imparare ad amarsi” 6. Max Gazzè – “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno” 7. Luca Barbarossa – “Passame er sale” 8. Diodato e Roy Paci – “Adesso” 9. The Kolors – “Frida (mai, mai, mai)” 10. Giovanni Caccamo – “Eterno” 11. Le Vibrazioni – “Così sbagliato” 12. Enzo Avitabile e Peppe Servillo – “Il coraggio di ogni giorno” 13. Renzo Rubino – “Custodire” 14. Noemi – “Non smettere mai di cercarmi” 15. Red Canzian – “Ognuno ha il suo racconto” 16. Decibel – “Lettera dal Duca” 17. Nina Zilli – “Senza appartenere” 18. Roby Facchinetti e Riccardo Fogli – “Il segreto del tempo” 19. Mario Biondi – “Rivederti” 20. Elio e le storie tese – “Arrivedorci”

Si è conclusa ieri sera l’edizione numero 68 del Festival di Sanremo . Ermal Meta e Fabrizio Moro con il brano “ Non mi avete fatto niente ” hanno vinto il Festival davanti a Lo Stato Sociale e Annalisa. Ultimo posto per gli Elio e le Storie Tese. Di seguito, la classifica completa.

