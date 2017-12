Gli artisti e i dischi più ascoltati su Spotify in Italia nel 2017

Dicembre è da sempre il mese delle classifiche e come ogni anno Spotify ha pubblicato, tra le tante, la classifica con gli artisti, gli album e i brani più “streammati” in Italia nel 2017. Nella lista dei dieci artisti maschili più ascoltati ben nove sono italiani ma la prima posizione è tutta di Ed Sheeran che, come nel resto del mondo, si conferma l’artista più ascoltato. Per non farsi mancare nulla la sua Shape of You è anche il brano con più stream. Seguono “Despacito” e “Something Just Like This”. Giù dal podio “Senza pagare” di J-Ax e Fedez primo brano tra gli italiani. Per quanto riguarda le artiste femminili la più ascoltata è Sia. Il dato che salta più all’occhio è che nessuna cantante italiana è presente nella top 10. Per finire, l’album al primo posto è quello di Ghali. Di seguito, le classifiche complete.

Le classifiche del 2017 di Spotify in Italia

Artisti più ascoltati in Italia

Ed Sheeran

Gue Pequeno

Ghali

J-AX

Fedez

Coez

Coldplay

Sfera Ebbasta

Fabri Fibra

The Chainsmokers

Artisti maschili più ascoltati in Italia

Ed Sheeran

Gue Pequeno

Ghali

J-AX

Fedez

Coez

Sfera Ebbasta

Fabri Fibra

Vasco Rossi

Tiziano Ferro

Artiste femminili più ascoltate in Italia

Sia

Selena Gomez

Katy Perry

Rihanna

Shakira

Dua Lipa

Taylor Swift

Alessia Cara

Nicki Minaj

Lady Gaga

Brani più ascoltati in Italia

Shape of You – Ed Sheeran

Despacito (Featuring Daddy Yankee) – Luis Fonsi

Something Just Like This – The Chainsmokers

Senza Pagare VS T-Pain – J-AX e Fedez

Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) – Clean Bandit

Believer – Imagine Dragons

Thunder – Imagine Dragons

SUBEME LA RADIO – Enrique Iglesias

Pamplona – Fabri Fibra feat. Thegiornalisti

Happy Days – Ghali

Album più ascoltati in Italia

Album – Ghali

÷ – Ed Sheeran

Gentleman – Gué Pequeno

Faccio un casino – Coez

Fenomeno – Fabri Fibra

Sfera Ebbasta – Sfera Ebbasta

Comunisti col Rolex – J-Ax e Fedez

Illuminate – Shawn Mendes

Orange County California – Tedua

Evolve – Imagine Dragons

