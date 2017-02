Clementino, si intitola Vulcano il nuovo album in uscita il 24 marzo 2017

Il nuovo album di Clementino uscirà il 24 marzo 2017 e si intitolerà “Vulcano“. All’interno del progetto discografico sarà presente il brano scritto in collaborazione con Marracash “Ragazzi fuori” che il rapper campano ha portato in gara al Festival di Sanremo 2017 e “Svalutation” celebre brano di Adriano Celentano che il rapper, causa eliminazione, non ha potuto interpretare durante la serata del giovedì dedicata alle cover. A parte le due canzoni citate in precedenza, non sono ancora state diffuse informazioni relativamente alla tracklist.

Clementino ha completato le registrazioni del nuovo album durante la settimana del Festival in uno studio mobile costruito in hotel. Il disco arriverà a due anni di distanza da “Miracolo!” che ha conquistato il disco d’oro.

Clementino – Vulcano – La copertina

