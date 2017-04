Quindici brani per prepararsi al ritorno dei Club Dogo

Ma quando tornano i Club Dogo? I Club Dogo si sono sciolti? Chi segue anche distrattamente il rap italiano sa di cosa sto parlando. L’ultimo album del gruppo “Non siamo più quelli di Mi Fist”, risale al settembre 2014. Don Joe, Jake La Furia e Guè Pequeno, dopo aver pubblicato svariati album insieme, in questi tre anni si sono concentrati maggiormente sui loro progetti solisti, lasciando da parte la band. I fan, nonostante tutto, non hanno mai abbandonato l’idea di un nuovo album firmato Dogo e in queste ore la loro speranza si è riaccesa.

Nel primo pomeriggio di venerdì 14 aprile infatti, sulla pagina Facebook del gruppo è stata cambiata l’immagine del profilo. Ora, in un mondo normale, questa non sarebbe una notizia, ma nell’industria discografia odierna ogni minima folata di vento corrisponde a un segnale da non lasciarsi fuggire. Il post è stato letteralmente invaso di commenti, e in un attimo l’hype è salito alle stelle. Nuovo disco in arrivo? Concerto evento per i dieci anni di “Vile Denaro”? Ci pensa un bollettino pubblicato poi in serata a spiegare meglio la faccenda.

“Qualcosa bolle in pentola su più fronti. Vi conviene arrivare fino in fondo. – si legge – Guè pubblicherà venerdì prossimo un nuovo pezzo dal titolo Trinità ed è al lavoro su nuova musica. Tanta nuova musica. Molto forte. Anche Jake è al lavoro su nuova musica, qualcosa accadrà entro i prossimi due mesi, nel frattempo lo potete beccare su Radio 105 nel suo programma Jake Hit Up e molto presto su Italia 1 alla conduzione di Carpool Karaoke.

Joe è come al solito presente nelle attività musicali di Guè e Jake e sta continuando a sviluppare la factory Dogozilla con grandi soddisfazioni, sfornando talenti che si affermano sempre più. Sta lavorando anche a qualcos’altro, ancora non si può dire molto, ma sì qualcosa bolle in pentola anche sul fronte Club Dogo”.

In attesa di saperne di più, riviviamo con una playlist i migliori brani del gruppo milanese.

