C2CMLN, a Milano l’appuntamento primaverile con Club To Club

Il Festival internazionale Club To Club sarà a Milano per il terzo anno consecutivo. Sarà il primo di una serie di eventi satellite, nel corso del quale verrà svelato il tema della 17a edizione torinese. #C2CMLN avrà luogo giovedì 30 marzo in una location d’eccezione: il Gucci Hub, nuovo quartier generale di Gucci, aperto al pubblico per la prima volta in occasione dell’evento.

La scena elettronica contemporanea è protagonista assoluta della lineaup. Ci saranno il venezuelano Arca, già collaboratore di Kanye West, Björk ed FKA twigs, coadiuvato dai surreali visual di Jesse Kanda nella loro unica data italiana; il duo futuristico Amnesia Scanner; il britannico Gaika con il suo grime iperurbano a tinte dancehall e la selezione di Toxe, tra le producer più importanti del collettivo post-genre Staycore.

L’evento è a invito su registrazione. Per partecipare è necessario compilare il form disponibile su events.clubtoclub.it.

