Coca-Cola Onstage Awards 2017, le nomination e i premi per i migliori concerti

Anche per il 2017 ritornano i Coca-Cola Onstage Awards, la rassegna che premia le esibizioni live dei migliori artisti italiani ed internazionali. Per la sua sesta edizione, i premi ed i riconoscimenti per i maggiori eventi dal vivo saranno dodici, ai quali se ne aggiungono tre provenienti da RDS 100% Grandi Successi (radio partner), dalla Giuria e da Onstage.

Per votare gli artisti in nomination basta registrarsi al sito onstageawards.com per esprimere un solo voto per ogni premio in palio. Nella somma delle votazioni peserà anche la giuria, la quale inciderà per il 30% sul voto finale.

L’evento conclusivo dei Coca-Cola Onstage Award si terrà il 25 marzo al Fabrique di Milano dove si esibiranno Thegiornalisti, Levante e Michele Bravi, oltre ad altri artisti che verranno annunciati prossimamente. Conduzione affidata a Federico Russo, con la partecipazione di Paola Turani.

Intanto sono stati resi noti i nomi dei cantanti e dei premi in lizza.

Coca-Cola Onstage Awards 2017 – Le nomination

MIGLIOR ARTISTA MASCHILE:

Ligabue

Marco Mengoni

Niccolò Fabi

Salmo

Vasco Rossi

MIGLIOR ARTISTA FEMMINILE:

Carmen Consoli

Elisa

Emma

Gianna Nannini

Laura Pausini

MIGLIORE BAND:

Elio e le storie tese

Modà

Negramaro

Subsonica

MIGLIOR ARTISTA ALTERNATIVE:

Afterhours

Calcutta

I ministri

Levante

Thegiornalisti

MIGLIORE ARTISTA RAP:

Clementino

Fabri Fibra

Guè Pequeno

Marracash

Salmo

MIGLIORE POP SHOW INTERNAZIONALE:

Adele

Beyoncè

Florence + The Machine

Mika

Twenty One Pilots

MIGLIORE ROCK SHOW INTERNAZIONALE:

Bruce Springsteen

Muse

Placebo

Red Hot Chili Peppers

The Cure

MIGLIORE TOUR:

Alessandra Amoroso

Elisa

Marco Mengoni

Max Gazzè

Modà

EVENTO DELL’ANNO:

David Gilmour live at Pompei

Liga Rock Park

Bruce Springsteen live at Circo Massimo

Rockin1000 – That’s live

Vasco Livekom016

INNO LIVE DELL’ANNO:

Completamente (Thegiornalisti)

Comunque andare (Amoroso)

No hero (Elisa)

Parole in circolo (Mengoni)

Ti sembra normale (Gazzè)

MIGLIORE FESTIVAL

Gods of metal

Home festival

I-days

Siren festival

Todays festival

MIGLIORE FAN BASE:

Alessandra Amoroso

Benji &Fede

Emma

Marco Mengoni

Modà

Tutto pronto dunque per uno degli eventi più importanti della musica italiana, che premia le migliori esibizioni live dei nostri artisti preferiti, quelle dove anche – anzi soprattutto – noi siamo protagonisti.

