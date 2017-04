Cody Chesnutt tour 2017, due concerti in Italia a giugno

Il “trovatore del soul” Cody Chesnutt sarà in in Italia a giugno, per due concerti: le date saranno a Bologna e a Roma, una di seguito all’altra. Il concerto di Bologna, parte del Bio Parco Biografilm Festival, sarà a ingresso gratuito. La nuova tournée presenterà ai fan “My Love Divine Degree”, terzo atteso album già anticipato dai singoli “Bullets In The Streets and Blood” e “I Stay Ready”.

La carriera di Chesnutt è iniziata col nuovo millennio, prima con alcuni singoli lo-fi registrati in casa (“The Headphone Masterpiece”) e poi con il botto: il singolo “The Seed”, riarrangiato dai The Roots e arrivato al successo grazie a un groove irresistibile.

Cody Chesnutt tour 2017

01 giugno 2017 – Bologna

Bio Parco Biografilm Festival | Giardini del Cavaticcio

Ingresso libero

02 giugno 2017 – Roma

Monk

Prezzi biglietti:

Ingresso in prevendita 13,00€ + d.d.p.

Ingresso in cassa 15,00 €

Ingresso riservato ai soci tesserati Arci 2017.

Le prevendite dei biglietti sono disponibili sui circuiti Boxol e Do It Yourself.

