Coez, si intitola Faccio un casino il nuovo singolo

“In questo disco ci sarà molto rap, è un sunto di tutto quanto il mio percorso, ma la vera novità è che c’è di nuovo del rap nei miei dischi. Un sacco di roba di questo album ce l’avevo nel cassetto. (…) La spinta per fare il disco me l’hanno data due e tre pezzi che ho messo giù con Contessa“.

Come annunciato qualche settimana fa, tramite un video pubblicato sul canale YouTube “Banana Burger” , il nuovo album di Coez è pronto. Non siamo ancora a conoscenza del titolo e della data di uscita precisa, ma sappiamo che il rap tornerà protagonista e che la direzione artistica del disco è stata affidata a Niccolò Contessa de I Cani e al produttore Sine .

