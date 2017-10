Non intende fermarsi il momento d’oro di Coez che, dopo aver pubblicato l’album “Faccio un casino“, è diventato uno degli artisti di punta di questo 2017. Le sue canzoni hanno davvero conquistato tutti e in poco tempo lo hanno portato in giro per l’Italia, permettendogli di registrare sold out in quasi tutte le date. Inoltre, il suo nuovo singolo “La musica che non c’è” è diventato il brano più ascoltato su Spotify Italia. Le richieste per vederlo dal vivo, capite bene, sono cresciute a dismisura e Coez non ci ha pensato due volte a pubblicare il calendario con le nuove date del “Faccio un casino tour”.

In poche ore, i due appuntamenti del Palalottomatica di Roma hanno fatto registrare il tutto esaurito. La stessa cosa è successa a Torino e Milano. A breve verrà aggiunta una seconda data nel capoluogo lombardo.

Coez tour 2017/2018, le date dei concerti

31 ottobre, Senigallia (AN) – Mamamia

2 novembre, Torino – Hiroshima Mon Amour SOLD OUT

3 novembre, Torino – Hiroshima Mon Amour SOLD OUT

4 novembre, Ravenna – Bronson

9 novembre, Trento – SanbàPolis

10 novembre, Firenze – Auditorium Flog

11 novembre, Brescia – Lattepiù

17 novembre, Roncade (TV) – New Age

18 novembre, Livorno – Cage SOLD OUT

19 novembre, Livorno – Cage

24 novembre, S. Maria a Vico (CE) – Smav

25 novembre, Molfetta (BA) – Eremo Club

1 dicembre, Parma – Campus Industry

2 dicembre, Milano – Alcatraz SOLD OUT

9 dicembre, Catania – MA

14 dicembre, Bologna – Estragon

15 dicembre, Genova – Bangarang @ Crazy Bull

16 dicembre, Perugia – Urban

28 dicembre, Mosciano Sant’Angelo (TE) – Pin Up

29 dicembre, Maglie (LE) – Industrie Musicali

3 febbraio 2018, Roma – PalaLottomatica SOLD OUT

4 febbraio 2018, Roma – PalaLottomatica SOLD OUT

