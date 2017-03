Coez, la tracklist e la copertina del nuovo album in uscita il 5 maggio 2017

Il nuovo disco di Coez uscirà il 5 maggio 2017 e si intitolerà “Faccio un casino”. Negli scorsi giorni è stato pubblicato il primo singolo omonimo che in poche ore è balzato al primo posto della classifica Viral top 50 Italy di Spotify. La direzione artistica dell’album è stata affidata a Niccolò Contessa de I Cani e al produttore Sine.

“Faccio un casino” è composto da 12 brani. Tre le collaborazioni presenti: Gemello in “Taciturnal”, Gemitaiz in “Occhiali scuri” e Lucci nel brano “Un sorso d’ipa”. Mentre tra i produttori troviamo: Ceri, Frenetik & Orange3, Stabber, Squarta, Ford78 e Sine. È già possibile pre-ordinare la versione digitale e lo special box (Vinile Yellow Edition + CD + Vanity Fail 01 Magazine + Patch) in edizione numerata e limitata sul sito facciouncasino.com creato ad hoc per l’occasione.

Coez – Faccio un casino – La tracklist e la copertina

1. Still Fenomeno

2. Ciao

3. Faccio un casino

4. E yo Mama

5. Parquet

6. La musica non c’è

7. Delusa da me

8. Taciturnal (feat. Gemello)

9. Occhiali scuri (feat. Gemitaiz)

10. Le luci della città

11. Un sorso d’ipa (feat. Lucci)

12. Mille fogli

Di seguito, lo streaming del singolo “Faccio un casino”.

