È ufficialmente iniziata la settimana dei Coldplay, che vedrà la formazione capitanata da Chris Martin protagonista di due concerti sold out i prossimi 3 e 4 luglio allo Stadio San Siro di Milano. Le uniche due date italiane si inseriscono nel contesto europeo del “A Head Full of Dreams Tour“, che si concluderà il 18 luglio a Parigi, per poi proseguire negli States a partire dal primo agosto. La band britannica si esibirà in un live intenso e coreografico, incentrato non solo sull’ultimo fortunato disco “A Head Full of Dreams”, ma anche sulle indimenticabili hit del passato del quartetto.

Di seguito tutte le informazioni utili relative ai concerti milanesi dei Coldplay.

Gli orari dei concerti a Milano

Ore 11:00 Apertura cassa Ritiro Ticketone

Ore 13:00 Inizio Registrazione Pacchetto Early Entry

Ore 16:00 Apertura Porte

Ore 16:30 Inizio Registrazione Pacchetto Hot Ticket

Ore 17:00 Apertura cassa Accrediti

Ore 19:00 Lyves

Ore 19:45 Tove Lo

Ore 21:00 Coldplay

Le casse rimarranno aperte fino ad inizio show dei Coldplay.

L’unica biglietteria attiva sarà quella in Cassa Sud (via Dessiè, fronte piazza Axum).

Metro: fermata della Metro M5 Lilla “San Siro Ippodromo”.

A piedi: via Stratico, via dei Rospigliosi, via Don C. Gnocchi – via Dessè, via Harar.

Varchi di accesso

La zona adiacente allo Stadio San Siro rimarrà chiusa al pubblico. I Varchi di acceso presidiati dalle Forze dell’Ordine dove avverranno i primi controlli saranno attivi dalle 8:00 di mattina e rimarranno tutti aperti per il deflusso.

ATTENZIONE: sarà possibile superare i varchi SOLO mostrando un titolo di accesso valido.

Sarà previsto un primo controllo presso i varchi di sicurezza nei pressi del piazzale dello stadio ed un secondo controllo nel momento dell’ingresso allo stadio.

I Varchi dai quali si potrà accedere SOLO ed ESCLUSIVAMENTE con biglietto in mano o altro titolo di accesso saranno 10 (visibili nella mappa informativa allegata).

È consigliabile studiare in anticipo il miglior varco rispetto alla strada di arrivo.

È fortemente consigliato presentarsi allo stadio con larghissimo anticipo rispetto all’inizio di orario del concerto.

Ingressi consigliati

VARCO 1-2 arrivo da piazzale Lotto

VARCO 3 arrivo da via Fetonte

VARCO 4-5 arrivo da via Achille (lato ovest) accessibile da via Patrocio, via Tesio.

VARCO 6-7 arrivo da via Tesio – varchi consigliati per chi utilizzerà la Metro M5 Lilla fermata “San Siro Stadium” o l’uscita Tangenziale Nord “San Siro” SS11.

VARCO 8 arrivo da via S. Giusto, via Dessiè.

VARCO 9 arrivo da via Capecelatro, via Don C. Gnocchi, via dei Rospigliosi

VARCO 10 arrivo da via Dessiè, via dei Rospigliosi, via Stratico, fermata Metro M5 Lilla “San Siro Ippodromo”

Gate di ingresso

Gate 02 > PRATO

Gate 03 > Primo e Secondo anello VERDE

Gate 05 > Terzo anello VERDE

Gate 07 > Secondo anello ROSSO

Gate 08 > Primo anello ROSSO

Gate 09 > Terzo anello ROSSO

Gate 10 > PRATO

Gate 11 > Diversamente Abili

Gate 13 > Terzo anello BLU

Gate 14 > Primo e Secondo anello BLU

I gate di ingresso per i Pacchetti Early Entry e Hot Ticket verranno comunicati al momento della registrazione in cassa.

Info sulla sicurezza

L’accesso all’interno dell’impianto comporta il rispetto del presente regolamento

Il possesso del titolo di accesso ed il rispetto del presente regolamento sono condizioni per l’ingresso e la permanenza nell’impianto;

Il titolo di accesso va esibito in qualsiasi momento a richiesta del personale di controllo e, comunque, conservato fino all’uscita dall’impianto;

A tutela della comune incolumità sono predisposti controlli all’entrata dell’impianto effettuati dal personale in servizio con la supervisione delle Forze di Polizia anche con l’utilizzo di apparati metal detector.

All’interno dell’impianto è vietato:

· Introdurre valigie e trolley

· Introdurre borse o zaini se non di piccole dimensioni (le dimensioni di un foglio a4)

· Introdurre bombolette spray (antizanzare, deodoranti, creme solari, etc…)

· Introdurre trombette da stadio

· Introdurre o detenere armi, materiale esplosivo, artifici pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o da taglio

· Introdurre catene

· Introdurre bevande alcooliche di qualsiasi gradazione

· Introdurre o detenere sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile

· Accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

· Introdurre o vendere all’interno dell’impianto bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro, borracce di metallo o bottiglie di plastica di qualsiasi dimensione

· Introdurre animali di qualsiasi genere e taglia

· Introdurre bastoni per selfie e treppiedi

· Introdurre ombrelli e aste

· Introdurre strumenti musicali

· Introdurre penne e puntatori laser

· Introdurre droni e aeroplani telecomandati

· Introdurre apparecchiature per la registrazione audio/video

· Introdurre macchine fotografiche professionali e semiprofessionali

· Introdurre videocamere, Go-Pro, iPad e tablet

· Introdurre biciclette, skateboard, pattini e overboard

· Introdurre tende e sacchi a pelo

· Introdurre tutti gli altri oggetti atti a offendere

· Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite;

· Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice dell’evento;

· Porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo;

· Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;

· Arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla permanenza del pubblico;

· Stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga.

Comments

comments