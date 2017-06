Coldplay, la scaletta del tour 2017

Il tour europeo dei Coldplay è iniziato ieri sera da Monaco di Baviera. Durante il concerto dell’Olympiastadion, Chris Martin ha fatto salire sul palco un giovane fan e gli ha fatto suonare al piano il brano “Everglow”.

Il fortunato ragazzo che si trovava sotto al palco, teneva in alto un cartello con una scritta precisa: “Can I play Everglow for you?”. Chris Martin se n’è accorto e non ci ha pensato un attimo a farlo salire sul palco.

Prima di eseguire “Everglow” Chris ha voluto dedicare il brano a tutte le persone del mondo, in particolare a quelle di Londra e Parigi dopo gli ultimi attacchi.

Di seguito, il video.

La scaletta del concerto

O mio babbino caro (Maria Callas)

A Head Full Of Dreams

Yellow

Every Teardrop Is A Waterfall

The Scientist

Birds

Paradise

B-Stage

Always In My Head

Magic

Princess Of China

Everglow

A-Stage

Clocks

Midnight

Charlie Brown

Hymn For The Weekend

Fix You

Viva La Vida

Adventure Of A Lifetime

C-Stage

Kaleidoscope / Warning Sign

In My Place

Don’t Panic

City Of Seoul

A-Stage

Something Just Like This

A Sky Full Of Stars

Up&Up (extended outro)

