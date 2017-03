Coldplay tour 2017, in vendita nuovi biglietti per i concerti a San Siro

Con l’avvicinarsi delle date del tour 2017 dei Coldplay arriva anche una buona notizia per i fan rimasti a bocca asciutta dopo i rapidi sold out: saranno in vendita nuovi biglietti per i concerti del 3 e del 4 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

La notizia è arrivata dal promoter degli eventi, Live Nation. Dopo i dovuti sopralluoghi sono stati chiariti maggiori dettagli sull’allestimento del palco, e alcuni settori inizialmente non considerati per la vendita sono ora stati dedicati al pubblico.

I nuovi biglietti saranno in vendita da domani, giovedì 23 marzo, alle ore 11.00. Il circuito di vendita sarà TicketOne, e il numero massimo di biglietti acquistabili per transazione sarà di 6.

Coldplay tour 2017

3-4 luglio 2017 – Milano

Stadio San Siro

Comments

comments