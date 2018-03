Si terrà la prossima estate Collisioni Festival 2018, la rassegna che da diversi anni porta a Barolo (CN) importanti nomi della musica internazionale. Definito dagli organizzatori come un “festival agri-rock”, nella sua decennale carriera ha costruito una reputazione crescente nel corso degli anni, alternando a convegni e workshop una lineup di artisti di spessore nazionale ed internazionale. Tra i tanti che hanno calcato il palco di Barolo nel corso degli anni ci sono Jovanotti, Vinicio Capossela, Caparezza, Ligabue, Subsonica, Bob Dylan, Elton John, Jamiroquai, Deep Purple, Neil Young.

I primi due nomi annunciati per la prossima estate sono i Depeche Mode e Lenny Kravitz. Per il gruppo inglese, quella di Barolo sarà l’unica data italiana della prossima estate, mentre per il rocker statunitense è inserita all’interno di un più ampio tour nazionale che lo vedrà esibirsi anche a Lucca e all’Arena di Verona.

Collisioni 2018, il programma del festival

2 luglio – Depeche Mode

28 luglio – Lenny Kravitz

Comments

comments