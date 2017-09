Concerti 2018 Italia, informazioni, biglietti e tutte le date in programma

Di seguito le date più importanti e il calendario dei concerti in programma in Italia nel 2018. Le informazioni sui biglietti e ciò che succederà in tutte le città principali (Milano, Bologna, Roma, Torino, Padova, Firenze), compresi gli show negli stadi, i festival e i tour più attesi del nuovo anno.

GENNAIO

9, 13, … – Biagio Antonacci tour – Bari, Salerno, Reggio Calabria, Perugia, Livorno, Pesaro, Padova

17 – Arch Enemy – Milano

17 – Kreator + Decapitated + Dagoba – Bologna

20 – David Guetta – Milano

23 – Accept – Milano

27 – Depeche Mode – Milano

28 – Escape the Fate – Milano

FEBBRAIO

9, 10 – Steven Wilson – Milano, Roma

9, 15, … – Guè Pequeno – Milano, Firenze, Napoli, Modugno (BA), Roma

10, 12, 14 – Metallica – Torino, Bologna

12, 13 – Cradle Of Filth – Milano, Bologna

24, 26, 28 – Gianni Morandi – Rimini, Brescia, Treviso

MARZO

2, 3 – Guè Pequeno – Padova, Nonantola (MO)

2, 3, … – Gianni Morandi tour – Genova, Torino, Firenze, Roma, …

10, 23 – Toto – Milano, Bologna

APRILE

2, 4 – Harry Styles – Milano, Bologna

GIUGNO

2 – Katy Perry – Bologna

Comments

comments