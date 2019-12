Concerti 2020 Italia, informazioni, biglietti e tutte le date in programma

Il calendario dei concerti in programma in Italia nel 2020. Le informazioni sui biglietti e ciò che succederà in tutte le città principali (Milano, Bologna, Roma, Torino, Padova, Firenze), compresi gli show negli stadi, i festival e i tour più attesi del nuovo anno.

> GENNAIO 2020

7, 8, 10, … – Niccolò Fabi – Udine, Trento, Bologna, …

8 – Day6 – Milano

11, 17, 18, … – Rkomi – Venaria Reale (TO), Napoli, Roma, …

14 – Anti-Flag – Seregno (MB)

15, 18, 24, … – Gazzelle – Firenze, Milano, Catania, …

16, 18, 19 – Sinead O’Connor – Pordenone, Parma, Torino

18, 19, 21, … – Negrita – Arezzo, Mantova, …

24 – Moa Holmsten – Milano

24, 25, 26 – Sunn O))) – Roma, Bologna, Trezzo sull’Adda (MI)

24, 25, 31 – Funk Shui Project + Davide Shorty – Savona, Roma, Bologna

25 – Melanie Martinez – Milano

27, 28 – The Calling – Milano, Roma

28 – Sum 41 – Milano

28 – Sabaton – Milano

28, 29, 30, … – The Leading Guy – Firenze, Milano, Trieste, …

> FEBBRAIO 2020

1, 5, 7, … – Negrita – Roma, Marsala, Cesena, …

1 – The Leading Guy – Roma

2 – Sea Girls – Milano

5 – Catfish and the Bottlemen – Milano

5, 6 – Explosions in the Sky – Bologna, Milano

5, 8, 9 – Gazzelle – Bari, Napoli, Roma

6, 7 – The Darkness – Milano, Nonantola (MO)

7 – Abbath – Parma

7, 8, 14, … – Calibro 35 – Brescia, Parma, Bologna, …

8 – Stereophonics – Milano

8, 9 – Kaiser Chiefs – Milano, Lagundo

9 – Thy Art Is Murder + Carnifex + Fit For An Autopsy – Milano

9 – Kiefer Sutherland – Milano

9 – Devendra Banhart – Milano

10, 11, 12 – Editors – Roma, Milano

11 – Slipknot – Milano

11, 12 – Dream Theater – Roma, Milano

12 – James Arthur – Milano

13 – Halsey – Milano

13, 29 – Wrongonyou – Milano, Roma

14 – Jonas Brothers – Milano

15 – Milky Chance – Milano

15, 16 – Liam Gallagher – Roma, Milano

16 – Obscura – Bologna

16 – Five Finger Death Punch + Megadeth – Milano

17 – Dropkick Murphys – Milano

19 – Tenacious D – Milano

20 – Papa Roach – Milano

20 – Current Swell – Milano

20, 24, 26, … – Angelo Branduardi – Bergamo, Milano, Torino, …

21 – Royal Republic – Milano

22, 23 – Big Thief – Bologna, Milano

24 – Mabel – Milano

25 – Testament + Exodus + Death Angel – Trezzo sull’Adda (MI)

26 – Hundredth – Mezzago (MB)

26 – 3Teeth – Milano

27, 28 – Tycho – Milano, Bologna

27, 29 – Pinguini Tattici Nucleari – Pordenone, Milano

29 – Alcest – Parma

> MARZO 2020

2 – Negrita – Verona

2, 3, 6, … – Pinguini Tattici Nucleari – Padova, Firenze, Roma, …

3, 7, 13, … – Brunori SAS – Jesolo, Torino, Milano, …

5, 6, 7, … – Subsonica – Padova, Nonantola (MO), Trezzo sull’Adda (MI), …

5, 6, 10, … – Francesco De Gregori – Nonantola, San Biagio di Callalta, Milano, …

6, 27 – Angelo Branduardi – Napoli, Bologna

14 – Santana – Bologna

17, 18, 19, … – Le Vibrazioni – Palermo, Marsala, Catania, …

18 – Car Bomb – Seregno (MB)

19 – Born Of Osiris + Volumes + Oceans Ate Alaska – Rozzano (MI)

25 – Poppy – Milano

26 – Sisters of Mercy – Milano

26, 27, 28 – Russian Circles + Torche – Milano, Roma, Bologna

27, 28 – Calibro 35 – Cagliari, Livorno

28 – Marracash – Jesolo

> APRILE 2020

2, 3, 7, … – Le Vibrazioni – Napoli, Padova, Firenze, …

3, 4, 8, … – Subsonica – Senigallia (AN), Marghera (VE), Milano, …

3, 4, 6, … – Marracash – Milano, Roma, …

3, 5 – Brunori SAS – Bari, Reggio Calabria

4 – Full of Hell – Milano

4 – Angelo Branduardi – Varese

9, 10 – Calibro 35 – Foligno (PG), S. M. a Vico (CE)

10 – William Duvall – Milano

14 – Evanescence + Within Temptation – Milano

17 – Wrongonyou – Nonantola (MO)

23 – Igorrr – Milano

28, 29, 30 – Yes – Milano, Roma, Padova

> MAGGIO 2020

2, 7, 9 – Marracash – Milano, Bari, Catania

7 – Corrosion of Conformity – Milano

8, 30 – Angelo Branduardi – Sanremo, Udine

12, 15, 16, … – Joe Satriani – Firenze, Lecce, Roma, …

16 – Harry Styles – Bologna

24 – Queen + Adam Lambert – Bologna

29 – Ultimo – Bibione

30 – Tiziano Ferro – Lignano Sabbiadoro

> GIUGNO 2020

3, 6, 7, … – Ultimo – Torino, Firenze, …

4 – Black Veil Brides – Milano

5, 6, 8, … – Tiziano Ferro – Milano, Torino, …

6, 8 – Eric Clapton – Milano, Bologna

10, 13 – Paul McCartney – Napoli, Lucca

10-13 – Firenze Rocks

10, 15, 19, … – Vasco Rossi – Firenze, Milano, Roma, …

12 – System of a Down + Korn – IDays Milano

13 – Aerosmith + Incubus – IDays Milano

14 – Foo Fighters – IDays Milano

17 – Social Distortion – Sesto San Giovanni (MI)

17 – Billie Eilish – IDays Milano

21, 27, 30 – Cesare Cremonini – Lignano Sabbiadoro, Milano, Padova

23 – Silverstein + Counterparts + The Devil wears Prada + Loathe – Milano

23 – Deftones – Torino

23, 24 – The Offspring – Sesto San Giovanni (MI), Padova

26-28 – Rock The Castle – Villafranca di Verona

> LUGLIO 2020

3, 7, 11, … – Tiziano Ferro – Bari, Modena, Cagliari, …

3-5 – Rock The Castle – Villafranca di Verona

4, 11, 15, … – Ultimo – Pescara, Bari, Messina, …

4, 7, 10, … – Cesare Cremonini – Torino, Firenze, Roma, …

5 – Pearl Jam – Imola

6 – Deep Purple – Bologna

13 – Rammstein – Torino

20 – Iron Maiden – Bologna

> AGOSTO 2020

15-17 – Bay Fest – Bellaria Igea Marina

> SETTEMBRE 2020

10 – Hollywood Vampires – Milano

23 – Steven Wilson – Milano

26 – MetalItalia.com Festival – Trezzo sull’Adda (MI)

30 – Helloween – Milano

> OTTOBRE 2020

19 – Deep Purple – Milano

> NOVEMBRE 2020

19 – Ozzy Osbourne + Judas Priest

> DICEMBRE 2020

3 – Nightwish – Milano

