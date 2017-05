Se l’estate 2017 si confermerà calda come la quantità di concerti imperdibili (e come le temperature bollenti degli ultimi giorni) staremo belli freschi. Letteralmente. Erano anni infatti che una concentrazione simile di eventi di portata nazionale, internazionale, storica, e chi più ne ha ne metta non si conglomerava nell’arco di poco più di tre mesi in Italia, provocando gioie e dolori tra chi vorrebbe seguire tutti i live delle sue band preferite, per poi rendersi conto che: o sono lo stesso giorno, in due città diverse, o che i soldi in tasca bastano a malapena per assistere alla metà dei live che ci si era segnati. E siccome conosciamo bene entrambe le problematiche, abbiamo stilato una lista degli eventi davvero irrinunciabili della prossima estate. Senza distinzione di genere e con qualche doverosa incursione autunnale. Il resto poi, è un’altra storia.

Davide Van De Sfroos – 9 giugno, Milano

La prima volta del cantautore lombardo a San Siro non può sfuggire agli appassionati di musica, folk e non solo. Infatti la data di Davide Bernasconi al Meazza è stata fortemente voluta dai suoi fan, un esercito di fedelissimi pronti a tutto pur di vedere il loro idolo nel tempio italiano del calcio (e della musica).

Guns N’ Roses – 10 giugno, Imola

Per chi avesse qualche dubbio sulla forma fisica di Axl Rose, non esiste momento migliore per toccare con mano quanto il frontman, di ritorno finalmente anche in Italia con Slash e Duff, stia vivendo una seconda giovinezza. E si prospetta un’adunata indimenticabile con 90mila fan scatenati, pronti a cantare ogni singola nota dei 30 pezzi presenti in scaletta.

Tiziano Ferro – 11 giugno, Lignano Sabbiadoro

Con la data zero a Lignano, si aprono le danze per un’estate che vedrà il Tiziano nazionale impegnato in una serie di concerti negli stadi, che culminerà con la tripletta a San Siro del 16, 17 e 19 giugno. Preparate i fazzoletti.

Bruno Mars – 12 e 15 giugno Bologna, Milano

Il nuovo re del funk sta scaldando i motori per farci ballare tutti, e noi non possiamo che accettare il suo invito. E poco conterà il caldo terribile dei palazzetti (ma al prossimo giro ce lo aspettiamo a qualche festival outdoor). Quando ci si diverte e si ascolta buona musica, si è disposti a questi e altri sacrifici.

I-Days 2017 – 15, 16, 17 e 18 giugno, Monza

Una quattro giorni del genere farebbe gola a chiunque. E infatti il cartellone, sapientemente studiato per accontentare tutti, dagli zero ai 90 anni, include Green Day, Radiohead, Linkin Park e Justin Bieber (tra gli altri). Il tutto nella splendida e verdissima cornice del Parco di Monza.

Kings Of Leon, Editors, Jimmy Eat World – 21 giugno, Milano

Un debutto con il botto quello del Milano Summer Festival, che ospiterà il prossimo 21 giugno tre pesi massimi del calibro di Kings Of Leon, Editors e Jimmy Eat World. Tre band che in Italia godono di un successo incredibile e che sono attesissime, soprattutto i Kings Of Leon, che non passano a trovarci da troppo tempo.

Firenze Rocks – 23, 24 e 25 giugno, Firenze

Aerosmith, Deaf Havana, Placebo, Prophets Of Rage, System Of A Down, Eddie Vedder, The Cranberries… ditemi come non si fa a saltare sul primo treno per Firenze e a rimanere lì, all’Ippodromo del Visarno, in trepidante attesa del 23 giugno. Infatti non si può, e c’è chi ha già fatto partire il countdown in attesa della trasferta appena il festival è stato annunciato.

Depeche Mode – 25, 27 e 29 giugno, Roma, Milano e Bologna

Non ci sono santi che tengano: che siate metallari o beliebers, bisogna assistere a un concerto dei Depeche Mode una volta nella vita. Almeno una volta nella vita. Gahan e soci ce ne offrono la possibilità con ben tre date dislocate strategicamente per tutto lo stivale. Provare per credere.

Vasco Rossi – 1 luglio, Modena

L’evento al Modena Park ha una portata storica e mondiale. Non solo verrà trasmesso in molti cinema e palazzetti, ma conterà la bellezza di 220mila partecipanti, una cifra da Guinness dei Primati. E poi, piaccia o meno, l’energia che scaturisce da un concerto di Vasco è unica e inimitabile.

Coldplay – 3 e 4 luglio, Milano

I biglietti della prima data a San Siro dei Coldplay sono stati polverizzati in pochi secondi. E anche la data successiva, prevista il 4 luglio, ha registrato uno storico sold out. E pure l’inizio di una polemica sul secondary ticketing. In ogni caso, chi avrà la fortuna di assistere a uno (o entrambi) i live dei Coldplay, non si pentirà dell’esborso e del patema per l’acquisto dei ticket.

Evanescence – 4 luglio, Milano

Era da qualche anno che la voce cristallina di Amy Lee non riecheggiava nella notte milanese. Quale migliore occasione quindi di riascoltarla se non all’Ippodromo di San Siro? Sicuramente nessun’altra, almeno per ora e di sicuro non open air. Se non volete rischiare di perdervela, ci vediamo direttamente là.

Alter Bridge – 5 e 6 luglio Roma, Milano

Dopo il successo della data dello scorso dicembre a Bologna, gli Alter Bridge tornano a farci visita, per accontentare tutti coloro che non sono riusciti ad accaparrarsi un biglietto nel 2016. Noi saremo lì a cantare a squarciagola “The Last Hero” e tutti i successi della band di Tremonti e Kennedy.

The XX – 8 e 10 luglio Firenze, Roma

Un altro ritorno più che gradito quello degli eterei XX, che dopo la fortunatissima tappa al Forum di Assago dello scorso 20 febbraio, riproporranno il loro emozionante show in due date, questa volta outdoor. Per la gioia di chi è uscito dal suddetto live in lacrime, e anche di chi non ha mai avuto occasione di goderseli.

Jamiroquai – 11 luglio, Firenze

Jay Kay torna con la sua carica esplosiva per questa data a luglio, che precede di qualche mese l’altrettanto atteso live fissato a novembre al Mediolanum Forum di Milano. E se non vi fa ballare lui, con i suoi pezzi storici e i più recenti tratti dall’ultimi disco, “Automation”, chi altri potrà mai farlo?

Robbie Williams – 14, 15 e 17 luglio, Verona, Lucca, Barolo

Il mattatore britannico adora il nostro Paese, e infatti saranno ben tre le date italiane di Robbie Williams. Ognuna in una cornice più spettacolare dell’altra, e ognuna, se conosciamo un po’ il nostro pollo, più divertente e coinvolgente dell’altra. Da non perdere.

Primal Scream – 14, 15, 16 luglio, Sestri Levante, Cesena, Roma

Gli scozzesi Primal Scream, freschi della pubblicazione del loro undicesimo lavoro, ci verranno a trovare per ben tre appuntamenti a luglio, imperdibili per (ri)assaporare l’eclettica performance di Bobbie Gillespie e compagni.

U2 e Noel Gallagher’s High Flying Birds – 15 e 16 luglio, Roma

Il tour celebrativo del 25esimo anniversario di “The Joshua Tree” è uno dei più attesi dell’anno. Ospiti di qualità (Noel Gallagher) ma soprattutto loro, gli U2, che proporranno per intero lo storico album, con qualche chicca più recente. Chi è sopravvissuto alla shock di essersi conquistato un biglietto per puro miracolo, potrà raccontare ai nipotini di aver partecipato a un evento storico.

Arcade Fire – 17 e 18 luglio, Milano, Firenze

Mentre l’attesa per il quinto album degli Arcade Fire si fa sempre più spasmodica, essendo digiuni di nuovo materiale da quasi quattro anni, avremo l’opportunità di ingannare l’attesa nel migliore dei modi: assistendo a un loro live, sempre coinvolgente ed emozionate.

Red Hot Chili Peppers – 21 luglio, Milano

Ancora Milano Summer Festival e ancora Red Hot Chili Peppers. I Nostri, dopo un paio di concerti italiani memorabili risalenti allo scorso ottobre, ci hanno preso gusto e torneranno più carichi che mai per proporre “The Getaway” (e non solo) sotto le stelle. La data a Roma è sold out, per inciso.

Marilyn Manson – 25 e 26 luglio, Roma, Verona

Il Reverendo si sta facendo parecchio desiderare con l’uscita del tanto atteso seguito di “The Pale Emperor” del 2015, ma per farsi perdonare ha deciso di onorare i fan italiani della sua presenza a Roma e Verona. Anche a Torino in realtà, ma ne riparleremo tra qualche mese.

Afterhours Tour – dal 27 luglio

Decidete voi quando, ma gli Afterhours sono da vedere. Non ditemi che non ve lo avevo detto, contando sul fatto che a partire dal 27 luglio la formazione capitanata da Manuel Agnelli sarà impegnata in un fittissimo tour estivo. Il modo migliore per scoprire che Agnelli è molto altro, oltre che un giudice di X Factor.

Megadeth – 8 agosto, Milano

Negli States Mustaine & co. Sono in tour con Meshuggah, TesseracT e Astronoid. Per ora non hanno annunciato ospiti per la data di Sesto San Giovanni, ma soli o accompagnati, i Megadeth sono sempre un gran bel vedere. Chiedete a chi li ha visti decine di volte, rigorosamente incollato alle transenne.

Bay Fest – 13, 14, 15 agosto, Bellaria Igea Marina

Punk rock, punk rock e ancora punk rock. Sì, il Bay Fest è il non plus ultra per chi negli anni ’90, è cresciuto con quel sound, tutto skate, sole e incazzature più o meno gratuite. E tutto questo ben di dio, a pochi passi dal mare. Se non è il paradiso, poco ci manca.

Home Festival – 31, 1, 2, 3 settembre, Treviso

L’appuntamento fisso con Home Festival sta diventando sempre più gustoso. Quest’anno infatti vedremo Moderat, Frank Carter, Justice, Liam Gallagher, J-Ax e Fedez e tantissimi altri. Piatto ricco mi ci ficco.

Rolling Stones – 23 settembre, Lucca

Presentare i Rolling Stones è come dire che il sole è caldo. Inutile. Così come è inutile dire che un loro concerto è imprescindibile, e che li abbiamo inseriti nei concerti dell’estate nonostante suoneranno, in realtà, in autunno.

