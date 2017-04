Primo Maggio 2017, il programma dei concerti a Roma

Come da rigorosa tradizione torna anche quest’anno il “concertone”, il concerto del Primo Maggio a Roma: il programma dei concerti inizia a delinearsi, con il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo Francesco Gabbani, in buona compagnia dei colleghi Ermal Meta e Samuel, e diversi altri nomi della scena italiana, da Edoardo Bennato a Brunori Sas.

La line up dell’evento, organizzato da iCompany e Ruvido Produzioni e promosso da CGIL, CISL e UIL, non è ancora completa: ulteriori annunci di musicisti e conduttori saranno fatti nei prossimi giorni.

Nel frattempo, 1M Next, il contest del Concerto del Primo Maggio, arriva alla sua terza fase, la penultima: i dodici finalisti si contendono tre posti sul palco del Concerto. Le finali si terranno al Contestaccio, Roma, il 21, 22, e 23 aprile. Il vincitore finale del contest sarà proclamato in diretta TV dal palco, il primo maggio, e gli verrà consegnato il premio “1M Next On Air” messo in palio da L’Altoparlante, che lo porterà ad usufruire di un’ampia promozione radiofonica per il lancio del proprio singolo.

Concerto Primo Maggio 2017: Programma concerti Roma

Piazza San Giovanni in Laterano

EDOARDO BENNATO | PLANET FUNK | BRUNORI SAS | ARA MALIKIAN | BOMBINO | LE LUCI DELLA CENTRALE ELETTRICA | ERMAL META | FRANCESCO GABBANI | SAMUEL | EX-OTAGO

Ulteriori annunci verranno fatti prossimamente.

