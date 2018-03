Gli Awolnation sono tornati nei negozi lo scorso 2 febbraio. La band, progetto creato da quell’Aaron Bruno noto per i trascorsi negli Hometown Hero e Under the Influence of Giants, ha infatti pubblicato “Here Come The Runts”, il terzo disco della loro carriera e che conferma anche la collaborazione con l’etichetta Red Bull Records.

Con la pubblicazione del nuovo disco, gli Awolnation hanno intrapreso un tour mondiale iniziato in Nordamerica lo scorso febbraio; la band sbarcherà in Europa il prossimo 6 aprile (con un concerto già sold out a Parigi), per arrivare in Italia l’11 aprile al Santeria Social Club di Milano, per quella che sarà l’unica tappa nazionale.

In collaborazione con Hub Music Factory, Music Attitude offre a un fortunato lettore una copia dell’ultimo album della band “Here Come The Runts” e un biglietto per il concerto in programma l’11 aprile in Italia. Per partecipare è necessario inviare una email all’indirizzo contest(at)musicattitude(dot)it con oggetto “Contest Awolnation”.

Il contest scade alle ore 12 del 6 aprile. I vincitori saranno avvisati via email entro la serata stessa.

Chiedendo di partecipare al contest, l’utente conferma di aver preso visione dell’informativa privacy di musicattitude.it e di approvarla.

