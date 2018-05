Contest Balaton Sound 2018, vinci i biglietti per il festival ungherese

Balaton Sound si terrà a Zamardi, località ungherese situata sulle sponde del Lago Balaton, dal 4 al 9 luglio prossimi. Il festival è considerato come uno dei più importanti in Europa in ambito elettronico, capace di attirare fan dall’Ungheria e da tutto il Vecchio Continente.

Per l’edizione 2018 spiccano tra gli artisti oggi annunciati nomi del calibro di Martin Garrix, Axwell Ingrosso, Nervo, Dimitri Vegas, The Chainsmokers, Martin Solveig, David Guetta. Tra le novità di quest’anno è stato introdotto il format Clubs On The Beach, con cinque club di caratura internazionale che avranno in completa gestione una giornata di questo nuovo palco. Nello specifico, hanno confermato la loro presenza Watergate (Berlin), Rex (Paris), Fuse (Brussels), Pacha (Ibiza), e Defected (London).

In collaborazione con il promoter italiano di Balaton Sound, Music Attitude offre a un fortunato lettore una coppia di biglietti per l’intera rassegna (non sono incluse le spese di trasferimento, vitto, alloggio e camping). Per partecipare è necessario inviare una email all’indirizzo contest(at)musicattitude(dot)it con oggetto “Contest Balaton Sound”.

Il contest scade alle ore 12 del 25 maggio. I vincitori saranno avvisati via email entro la serata stessa.

Chiedendo di partecipare al contest, l’utente conferma di aver preso visione dell’informativa privacy di musicattitude.it e di approvarla.

Comments

comments