Contest Balaton Sound 2019, vinci i biglietti per la rassegna dance ungherese

Balaton Sound 2019 si terrà in Ungheria, presso il Lago Balaton, dal 3 al 7 luglio prossimi. Il festival è uno dei riferimenti per la musica elettronica europea e, dal 2007, ha ospitato artisti del calibro di Basement Jaxx, David Guetta, Massive Attack, Kraftwerk, Avicii e The Prodigy.

Tra gli headliner spiccano alcuni dei nomi più importanti della scena electro come Tiesto, Marshmello, The Chainsmokers, Armin Van Buuren e DJ Snake ai quali si aggiungono altri artisti come J Balvin, Future, Sean Paul, Rudimental, Jess Glynne, Nicki Romero e tanti altri.

In collaborazione con gli organizzatori, Music Attitude offre ad un fortunato lettore una coppia di biglietti per l’intera rassegna (non sono incluse le spese di trasferimento, vitto, alloggio e camping). Per partecipare è necessario inviare una email all’indirizzo contest(at)musicattitude(dot)it con oggetto “Contest Balaton Sound” con Nome, Cognome e recapito telefonico.

Il contest scade alle ore 12 del 10 giugno. I vincitori saranno avvisati via email entro la serata stessa.

Chiedendo di partecipare al contest, l’utente conferma di aver preso visione dell’informativa privacy di musicattitude.it e di approvarla, oltre a dichiarare la sua maggiore età.

