Contest Core Festival 2019, vinci i biglietti per la rassegna di Treviso

Core Festival si terrà a Treviso, presso l’area Dogana, dal 7 al 9 giugno prossimi. La rassegna è considerata di fatto l’erede naturale di Home Festival che dal 2019, dopo nove edizioni, traslocherà a Venezia e sarà focalizzato su un format innovativo che darà ampio spazio alla musica italiana.

Tra gli artisti presenti nella sua prima edizione spiccano i quattro headliner, che proprio da Treviso faranno partire i loro tour estivi: Calcutta, che chiuderà la giornata del venerdì, Salmo, quella del sabato, e i due headliner della domenica Maneskin e Articolo 31, che inizieranno il reunion tour da Treviso. Tra gli altri artisti spazio all’hip hop (Gemitaiz, Luché, Emis Killa), ad Achille Lauro recentemente esploso grazie a Sanremo e al rock di Rumatera e Pinguini Tattici Nucleari.

In collaborazione con Core Festival, Music Attitude offre ad un fortunato lettore una coppia di biglietti per l’intera rassegna (non sono incluse le spese di trasferimento, vitto, alloggio e camping). Per partecipare è necessario inviare una email all’indirizzo contest(at)musicattitude(dot)it con oggetto “Contest Core Festival”.

Il contest scade alle ore 12 del 28 maggio. I vincitori saranno avvisati via email entro la serata stessa.

Chiedendo di partecipare al contest, l’utente conferma di aver preso visione dell’informativa privacy di musicattitude.it e di approvarla.

Comments

comments