Nuovo tour europeo per Dave Matthews & Tim Reynolds la prossima primavera. Niente concerti con la band per il musicista di origini sudafricane, ma in una veste acustica in coppia con quel chitarrista che è suo compagno di avventure da diversi anni. Una band il cui valore va oltre il lato professionale, vista l’amicizia personale tra i due che dura ormai da più di trent’anni. Il progetto, nato ufficialmente nel 1993, ha visto il gruppo esibirsi ogni anno e pubblicare tre album dal vivo tra il 1999 e il 2010. Il repertorio proposto nelle esibizioni del duo pesca principalmente dal repertorio della Dave Matthews Band, riarrangiato per l’occasione, e i suoi brani da solista. Non mancheranno inoltre pezzi inediti e cover.

In collaborazione con Zed! Live, Music Attitude offre a due fortunati lettori un accredito omaggio per assistere al concerto al Gran Teatro Geox di Padova del 6 aprile 2017 (un ingresso a vincitore).

Per partecipare è necessario inviare una email all’indirizzo contest(at)musicattitude(dot)it con oggetto “Contest Dave Matthews & Tim Reynolds” indicando nome, cognome e recapito telefonico.

Il contest scade il 30 marzo 2017 alle ore 20.

Chiedendo di partecipare al contest, l’utente conferma di aver preso visione dell’informativa privacy di musicattitude.it e di approvarla.

I vincitori saranno avvisati via posta elettronica entro la mattinata del giorno successivo.

