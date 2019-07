Contest Ex:Re, vinci i biglietti per il concerto al Sexto ‘nplugged del 22 luglio 2019

Ex:Re è il nuovo progetto di Elena Tonra, una delle menti che stanno dietro al progetto Daughter. La chitarrista e cantante del progetto britannico ha pubblicato a fine 2018 l’omonimo progetto, uscito per l’etichetta 4AD e primo capitolo solista della sua carriera.

Ex:Re verrà proposto dal vivo in due date estive italiane, l’ultima delle quali si terrà il 22 luglio presso il Sexto ‘nplugged di Sesto Al Reghena (PN). In collaborazione con Sexto ‘nplugged offriamo la possibilità a tre fortunati lettori di vincere una coppia di biglietti per questo concerto.

Per partecipare è necessario inviare una email a contestATmusicattitudeDOTit entro le ore 12 di sabato 20 luglio 2019. I vincitori saranno resi noti entro la giornata stessa.

Chiedendo di partecipare al contest, l’utente conferma di aver preso visione dell’informativa privacy di musicattitude.it e di approvarla.

