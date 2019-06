Contest Home Venice 2019, vinci i biglietti per la rassegna di Venezia

Home Venice si terrà a Venezia, presso l’area del Parco San Giuliano, dal 12 al 14 luglio prossimi. Dopo nove edizioni a Treviso, in quella ex Dogana che ora ospita il Core Festival, Home porterà nel capoluogo veneto un nuovo format di festival.

Tra gli artisti presenti nella decima edizione troviamo gli headliner Aphex Twin, Paul Kalkbrenner e Bloc Party, ai quali si aggiungeranno altri nomi di spicco come LP, Editors, Pusha T, Modeselektor, Rival Sons. Saranno presenti anche molti artisti della scena italiana tra cui Gazzelle, Alborosie, Gue Pequeno, Franco 126, Canova, Noyz Narcos, Boomdabash e Anastasio.

In collaborazione con Home Venice, Music Attitude offre ad un fortunato lettore una coppia di biglietti per l’intera rassegna (non sono incluse le spese di trasferimento, vitto, alloggio e camping). Per partecipare è necessario inviare una email all’indirizzo contest(at)musicattitude(dot)it con oggetto “Contest Home Venice” riportando un numero di cellulare valido e un indirizzo mail se diverso.

Il contest scade alle ore 12 del 19 giugno 2019. Il vincitore sarà avvisato via email da un membro dello staff di Music Attitude entro la serata stessa; per ritenere valida la vittoria, è necessaria una risposta da parte del vincitore entro 24 ore dalla ricezione del messaggio.

Chiedendo di partecipare al contest, l’utente conferma di aver preso visione dell’informativa privacy di musicattitude.it e di approvarla, dichiarando inoltre la sua maggiore età.

