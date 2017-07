Postepay Sound Padova, vinci i biglietti per i concerti di Kasabian e David Guetta

Kasabian e David Guetta sono tra i protagonisti del cartellone di Postepay Sound Padova, la rassegna che si sta tenendo in queste settimane presso l’Ex Area Foro Boario di Padova e che, oltre ai nomi già citati, presenta in cartellone artisti del calibro di Sean Paul, 2Cellos, Benji e Fede e Il Volo.

I Kasabian tornano in Italia con un nuovo album da promuovere, “For Crying Out Loud”, uscito lo scorso maggio e trascinato dal singolo radiofonico “You’re In Love With A Psycho”. Protagonisti di ben quattro concerti in Italia per quest’estate 2017, il combo di Leicester tornerà in autunno per un concerto al Forum di Assago con gli Slaves come supporto.

Grande ritorno anche per il dj e produttore francese David Guetta, che a Padova sarà invece protagonsta dell’unica data italiana. Nato nel 1967, è considerato come uno degli artisti più di successo nella musica elettronica e dance e vanta collaborazioni con artisti come i Black Eyed Peas, Rihanna, Pitbull, Lady Gaga e Ariana Grande. Il suo ultimo studio album, “Listen”, è uscito nel 2014 ed è riuscito a piazzarsi nella top 20 delle classifiche di tutto il mondo.

In collaborazione con Zed! Live, Music Attitude offre a sei fortunati lettori (tre per ognuna delle due date) una coppia di ingressi per assistere al concerto al Postepay Sound Padova dei Kasabian del 22 luglio e di David Guetta del 28 luglio (una coppia a vincitore).

Per partecipare è necessario inviare una email all’indirizzo contest(at)musicattitude(dot)it con oggetto “Contest Kasabian” o “Contest David Guetta” indicando nome, cognome e recapito telefonico.

Il contest scade alle ore 12 del 19 luglio per i Kasabian, mentre alle 12 del 25 luglio per David Guetta. I vincitori saranno avvisati via email entro la serata stessa.

Chiedendo di partecipare al contest, l’utente conferma di aver preso visione dell’informativa privacy di musicattitude.it e di approvarla.

Comments

comments