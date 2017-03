Macy Gray sarà in Italia nel corso del mese di marzo. La cantante originaria dell’Ohio sarà protagonista di quattro concerti a Roma, Padova, Firenze e Milano. Le quattro tappe nazionali, inserite all’interno di un ampio tour europeo che terrà l’artista impegnata in Europa per più di un mese (prima data l’1 marzo a Helsinki), arriva a pochi mesi dall’uscita di “Stripped”, ultimo album uscito lo scorso 9 settembre. Il decimo lavoro della sua carriera, e la prima registrazione jazz, la vede reinterpretare alcuni classici del suo repertorio come “I Try” e “Sweet Baby” alternate a cover di Metallica (“Nothing Else Matter”) e Bob Marley (“Redemption Song”); a queste si aggiungono anche alcune tracce inedite, come ad esempio il singolo di lancio e il brano di apertura “Annabelle”.

In collaborazione con Zed! Live, Music Attitude offre a due fortunati lettori un ingresso omaggio per assistere al concerto al Gran Teatro Geox di Padova del 12 marzo 2017 (un ingresso a vincitore).

Per partecipare è necessario inviare una email all’indirizzo contest(at)musicattitude(dot)it con oggetto “Contest Macy Gray” indicando nome, cognome e recapito telefonico.

Il contest scade il 9 marzo 2017 alle ore 20.

Chiedendo di partecipare al contest, l’utente conferma di aver preso visione dell’informativa privacy di musicattitude.it e di approvarla.

I vincitori saranno avvisati via posta elettronica entro la mattinata del giorno successivo.

