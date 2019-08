Contest Street Food Festival 2019, vinci i biglietti per la rassegna di Caorle (VE)

Si terrà dal 13 al 18 agosto prossimo Street Food Festival 2019, la terza edizione del festival che si terrà a Caorle (VE) portando un cast di più di cento artisti e un’ottantina di food truck da tutto il mondo in un’area da 45mila metri quadrati. Una rassegna dalla storia breve ma che si sta già ritagliando un ruolo importante nel panorama nazionale.

Nel cast di quest’anno spicca la presenza di un ospite di eccezione come il DJ Steve Aoki, al quale si aggiungono tra gli altri Gigi D’Agostino, la Dark Polo Gang, Albertino con il Deejay Time e molti altri, che si alterneranno sul main stage; negli altri due stage, spazio per dj e la musica latina.

In collaborazione con il festival, regaliamo l’opportunità a tre lettori di vincere una coppia di abbonamenti ciascuno per Street Food Festival. Non sono incluse le spese di trasferimento, vitto, alloggio e camping. Per partecipare è necessario inviare una email all’indirizzo contest(at)musicattitude(dot)it con oggetto “Contest Street Food Festival”.

Il contest scade alle ore 12 del 10 agosto 2019. I vincitori saranno avvisati via email entro la serata stessa.

Street Food Festival 2019, la lineup

Martedì 13 Agosto

Deejay Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso

Mercoledì 14 Agosto

Salvatore Ganacci – Edmmaro

Giovedì 15 Agosto

Steve Aoki

Venerdì 16 Agosto

Dark Polo Gang – Beba – Mambolosco

One Two One Two w/ Wad & Val S.

Sabato 17 Agosto

Mamacita

Domenica 18 Agosto

Gigi D’Agostino – Botteghi – Thorn

