Contest Sziget Festival 2018, vinci i biglietti per il festival con Kendrick Lamar e altri

Sziget Festival si terrà a Budapest (Ungheria) dall’8 al 15 agosto prossimi. La rassegna est-europea si è ritagliata nel corso degli anni un ruolo importante nello scacchiere del Vecchio Continente, diventando uno degli appuntamenti simbolo dell’estate grazie alla lineup prestigiosa e all’appeal costruito negli anni.

La lineup di Sziget Festival 2018, festival che si svilupperà su numerosi palchi e che presenterà anche altre forme d’arte oltre la musica, presenta tra gli nomi di spicco Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Dua Lipa, Gorillaz, Lana Del Rey, Mumford And Sons in esclusiva europea, Shawn Mendes, Bastille, Liam Gallagher, Parov Stelar, Clean Bandit, Goo Goo Dolls e molti altri.

In collaborazione con il promoter italiano di Sziget Festival, Music Attitude offre a un fortunato lettore una coppia di biglietti per l’intera rassegna incluso l’accesso all’area camping (non sono incluse le spese di trasferimento, vitto, alloggio). Per partecipare è necessario inviare una email all’indirizzo contest(at)musicattitude(dot)it con oggetto “Contest Sziget”.

Il contest scade alle ore 12 del 06 giugno. I vincitori saranno avvisati via email entro la serata stessa.

Chiedendo di partecipare al contest, l’utente conferma di aver preso visione dell’informativa privacy di musicattitude.it e di approvarla.

Comments

comments