Contest Sziget Festival 2019, vinci i biglietti per il festival ungherese

Sziget Festival si terrà a Budapest, capitale dell’Ungheria, dal 7 al 13 agosto prossimi. Festival che ormai vanta una storia ultradecennale, essendo nato nel 1993, negli anni si è costruito una reputazione che lo ha reso uno dei principali festival dell’Europa Continentale passando dalle 43000 presenze della prima edizione alle 585000 di quelle del 2018. Una lineup che ha presentato negli anni numerosi artisti di fama internazionale.

Per il 2019 gli headliner saranno Ed Sheeran, The 1975, Martin Garrix, The National, Forest + The Machine, Post Malone e Foo Fighters.

In collaborazione con gli organizzatori italiani, Music Attitude offre ad un fortunato lettore una coppia di biglietti per l’intera rassegna (non sono incluse le spese di trasferimento, vitto, alloggio) con possibilità di usufruire del camping base. Per partecipare è necessario inviare una email all’indirizzo contest(at)musicattitude(dot)it con oggetto “Contest Sziget Festival” con Nome, Cognome e recapito telefonico.

Il contest scade alle ore 12 del 28 giugno 2019. I vincitori saranno avvisati via email entro la serata stessa.

Chiedendo di partecipare al contest, l’utente conferma di aver preso visione dell’informativa privacy di musicattitude.it e di approvarla, oltre a dichiarare la sua maggiore età.

Photocredit: Sziget / Rockstarphotographers

