Core Festival 2019, i dettagli della tre giorni di Treviso

Si terrà questo weekend Core Festival Aperol Spritz, il nuovo festival figlio dell’esperienza di Home Festival. Rassegna della quale conserva molte cose: dalla confermata location, l’ex Dogana di Treviso, alla struttura dell’area, praticamente invariata rispetto al passato se non fosse per un dettaglio: un enorme murales di 300 metri quadri dipinto dallo street artister di Modena Zamoc che, oltre a dare il via alla nuova rassegna, sarà anche il la per un’intera riqualificazione dell’area.

Un festival che sarà strutturato su più palchi, il principale dei quali si chiamerà Aperol Spritz, che nel suo lato presenterà anche la consueta piattaforma rialzata alla quale si potrà accedere solo con un braccialetto speciale. Nell’area opposta la tensostruttura circense Sun68 Stage, con al suo fianco un mini luna park. Non mancheranno inoltre bancarelle, comprese quelle del merchandise delle band, ad un’ampia area food.

Di seguito altre info utili in breve:

Navette Gratuite: Collegamenti con l’area festival con capolinea a parcheggio Stadio Monigo e a stazione dei treni (tappe intermedie in Stadio, Mercato Ortofrutticolo). Servizio dalle 16 alle 4 di venerdì e dalle 15 alle 4 negli altri giorni.

Pacchetti turistici: introdotti i nuovi biglietti Treviso 2Days e Treviso 3Days Card, che offrono la possibilità di utilizzare le linee urbane cittadine, come la linea 6 che porta nelle immediate vicinanze del festival.

Mappa dell’area:

Orari Concerti:

Venerdì 7 Giugno

CALCUTTA

GHEMON – PINGUINI TATTICI NUCLEARI – MYSS KETA

I MIEI MIGLIORI COMPLIMENTI – BRUNO BELISSIMO – AURORO BOREALO -COSTIERA – JOLLY MARE dj set

Sabato 8 Giugno

SALMO – GEMITAIZ

ACHILLE LAURO – LUCHÉ – KETAMA126 – RUMATERA

SXRRXWLAND – DOLA – FUERA

Domenica 9 Giugno

J-AX+ARTICOLO 31- MÅNESKIN – EMIS KILLA

LEO PARI & FRIENDS – DUO BUCOLICO – DAVIDE PETRELLA – NOSTROMO – FOSCO17 – LEE ODIA

