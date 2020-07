Corey Taylor annuncia l’atteso album di debutto solista CMFT in uscita venerdì 2 ottobre su Roadrunner Records

Lo abbiamo visto in numerosissime vesti Corey Taylor, per lo più conosciuto per essere frontman della banda dei clown dell’Iowa, gli Slipknot. Il suo volto senza maschera è negli anni diventato conosciutissimo ad una larga parte di pubblico, sia per la sua militanza negli Stone Sour che per le sue infinite collaborazioni musicali.

In questa estate del 2020 Corey intraprende la strada solista con l’album CMFT, lanciato dal singolo dal titolo scanzonato e in pieno stile del personaggio CMFT MUST BE STOPPED, una bomba da 5 minuti che si avvale della collaborazione dei rapper TECH N9NE e KID BOOKIE. Il video che accompagna il pezzo ci mostra un Corey in splendida forma, attorniato da ballerine e musicisti, portando a tracolla una cintura da campione mondiale dei pesi massimi. Sfrontato e sbruffone è il Corey che ci aspettavamo, che volevamo, e con questo video dichiara di voler entrare dalla porta principale nel mercato del rock mainstream a modo suo. Una lunga carrellata di amici e ospiti compaiono nel video a cantare nei cori, da mostri sacri come Rob Halford e Lars Ulrich a colleghi come Lizzy Hale e Fozzy.

A braccetto con il video CMFT MUST STOPPED anche un altro estratto, la ballata Black Eyes Blue accompagnata da un lyric video. Messi insieme i due pezzi scendono in campo per rastrellare quanto più pubblico possibile, anticipando un album di canzoni scritte durante tutta la vita del cantante e che spaziano tra i generi, dall’hard rock a quello classico, ammiccando come già abbiamo avuto modo di ascoltare anche all’hip hop e al punk.

CMFT esce il 2 Ottobre per l’etichetta Roadrunner Records, soddisfando un’attesa spasmodica di milioni di fan per un cantante, attore e produttore che sta lasciando un segno nella cultura della nostra generazione.

Pre-ordina “CMFT” QUI

HWY 666 Black Eyes Blue Samantha’s Gone Meine Lux Halfway Down Silverfish Kansas Culture Head Everybody Dies On My Birthday The Maria Fire Home CMFT Must Be Stopped [Feat. Tech N9ne & Kid Bookie] European Tour Bus Bathroom Song

www.thecoreytaylor.com

