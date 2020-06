Cristiano Godano, si intitola Mi ero perso il cuore il primo disco solista

Cristiano Godano, frontman dei Marlene Kuntz, band che da poco ha festeggiato i 30 anni di carriera, torna in una veste del tutto inedita con il suo primo album da solista: “Mi ero perso il cuore” in uscita il 26 giugno 2020 (in digitale, CD e doppio Vinile da collezione 180 gr). Il disco racchiude tutta la sua anima poetica sbocciando in testi di un’intensa musicalità.

È possibile preordinare l’album “Mi ero perso il cuore” sul sito dei Marlene Kuntz (anche in versione autografata e special bundle) oppure nei principali store digitali al seguente link smarturl.it/bhm7sm.

Da venerdì 29 maggio è disponibile in digital download e sulle principali piattaforme streaming “Ti voglio dire”, il primo singolo che anticipa l’album. Una melodia struggente per raccontare con parole precise e accorate il sentimento della vera amicizia.

Mi ero perso il cuore, la tracklist del disco

1. La mia vincita

2. Sei sempre qui con me

3. Ti voglio dire

4. Com’è possibile

5. Lamento del depresso

6. Ciò che sarò io

7. Ho bisogno di te

8. Dietro le parole

9. Padre e figlio

10. Figlio e padre

11. Panico

12. Nella natura

13. Ma il cuore batte

Comments

comments