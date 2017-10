Cristina D’Avena, 35 anni di carriera e un nuovo disco a novembre

Presto verranno svelati i nomi dei cantanti che accompagneranno Cristina, reduce dall’ennesimo tour di successo con i Gem Boy, in questa nuova avventura e la tracklist con i brani, che assumeranno così una forma tutta nuova, adattandosi ai diversi generi musicali dal pop, al rap, al cantautorato . Stay tuned!

Un’operazione inedita, che, per la prima volta, vedrà la regina indiscussa delle sigle dei cartoni animati duettare con sedici big e amici della musica italiana su altrettanti intramontabili brani dei cartoni animati, che l’hanno resa un’artista di culto per grandi e piccini.

Cristina D’Avena festeggia i suoi trentacinque anni di carriera e quale miglior modo per farlo se non con un disco nuovo di zecca? Uscirà il 10 novembre e si intitolerà “Duets – Tutti cantano Cristina” .

